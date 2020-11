Asiantuntija: Tämä selittää Yhdysvaltain suuren äänestysvilkkauden, voittajaa ei voida vielä ennustaa: "Seitsemässä osavaltiossa ollaan aika tasoissa"

– Ei se selvä ole, ennen kuin kaikki äänet on laskettu, ja nyt ollaan seitsemässä osavaltiossa aika tasoissa. Ja niissä kumpi tahansa voi voittaa. Meillä on voittaja, kun todistetusti 270 valitsijamiehen määrä ylittyy, Helenius kommentoi.

Helenius muistuttaa, että Trumpin etumatkaa voi selittää se, että vaalipäivän ääniä on ehditty laskea ensin, ja tutkitusti liikkeellä on ollut enemmän republikaaniäänestäjiä. Demokraattien on arvioitu puolestaan äänestäneen ennakkoon, ja näitä ääniä on yhä miljoonittain laskematta. Myös postissa seilaa yhä ainakin satojatuhansia ääniä.