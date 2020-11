Trumpin puhe vilisi vääriä faktoja – katso, mitkä kaikki kohdat olivat väärin

Trump väitti muun muassa voittaneensa tiettyjä osavaltioita itselleen, vaikka ääntenlasku oli yhä noissa paikoissa käynnissä. Käänsimme CNN:n ja Financial Timesin faktantarkistusartikkeleista muutamia esimerkkejä:

Trump sanoi: Miljoonat ja miljoonat ihmiset ovat äänestäneet meitä tänään, ja hyvin surullinen joukko ihmisiä yrittää riistää äänioikeuden tältä ryhmältä. Ja me emme aio sietää sitä.

Tämä on väärin. Trump ei puheessaan täsmentänyt, keitä on ”hyvin surullinen joukko ihmisiä”, mutta ”äänioikeuden riistämisestä” Trumpin kannattajilta ei ole todisteita. Demokraatit pyysivät malttia siihen asti, että kaikki äänet saataisiin laskettua.

Tämä on väärin. Trump ei ollut ”voittamassa kaikkea”. Tuohon aikaan, kun hän puhui, Trump ja Biden olivat kummatkin voittamassa useita osavaltioita, mutta useiden tärkeiden vaa’ankieliosavaltioiden äänet oli yhä laskematta.

Trump sanoi: Tiedättekö, mitä tapahtui? He tiesivät, etteivät voi voittaa, joten he sanoivat ”mennään oikeuteen”. Olen sanonut tätä siitä asti, kun kuulin, että he aikovat lähettää kymmeniä miljoonia äänestyslipukkeita.