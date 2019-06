Brittipolitiikka on EU-eroprosessin venymisen takia myllerryksessä, ja brexit-sovun saavuttamisessa epäonnistunut pääministeri Theresa May aikoo erota perjantaina konservatiivipuolueen johdosta, kun Trumpin vierailu on saatu hoidettua. Hän kuitenkin jatkaa virkaatekevänä pääministerinä, kunnes seuraaja on valittu.