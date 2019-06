Trump kehottaa Iso-Britanniaa lähtemään ilman sopimusta, jos EU ei jousta ehdoissa – lupailee tilalle nopeaa kauppasopimusta

Trumpin mielestä Britannian on erottava EU:sta tämän vuoden aikana, sopimuksella tai ilman.

"Jos et saa reilua sopimusta, kävelet pois"

Britannian pääministeri Theresa May on jo ilmoittanut erostaan, ja astuu syrjään heti Trumpin vierailun päätyttyä. May joutui eroamaan, koska ei saanut Britannian parlamentin tukea brexit-sopimukselle EU:n kanssa.