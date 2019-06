Trump lupaili Maylle mittavaa kauppasopimusta – Huawei nousemassa kynnyskysymykseksi

– Kauppasopimuksessa on valtavasti potentiaalia. Se voi olla jopa kaksin- tai kolminkertainen nykyiseen verrattuna, Trump maalaili Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa.

– Kun sovitaan kaupasta, kaikki on pöydällä. Siispä myös NHS tai mikä tahansa muu. Ja paljon enemmänkin, Trump vahvisti.

Muun muassa May on vakuuttanut, ettei NHS ole kaupan.

Huawei nousemassa kynnyskysymykseksi



Yksi Trumpin ja Mayn kiistoista on se, että Britannia saattaa käyttää kiinalaisen Huawein teknologiaa 5g-verkkojensa rakentamiseen. Huaweista on tullut USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan ehkä merkittävin pelinappula.

May on tiettävästi päättänyt käyttää Huawein palveluja joidenkin seuraavan sukupolven verkon osien rakentamisessa. Yhdysvallat on vihjaillut, että tämä voi olla kynnyskysymys sille, voidaanko tiedusteluinformaation jakamista Britannian kanssa jatkaa.