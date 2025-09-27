Tuomarien mukaan presidentin ulkoasioiden hoitamisvallan ylläpitäminen painaa vaakakupissa enemmän.
Yhdysvalloissa korkein oikeus antoi presidentti Donald Trumpin hallinnolle luvan jäädyttää yli neljä miljardia dollaria kongressin myöntämää ulkomaanapua.
Konservatiivienemmistöinen tuomioistuin totesi paikallista aikaa perjantaina, että päätös ei ole lopullinen.
Tuomioistuin sallii kuitenkin varojen tilapäisen jäädyttämisen siksi aikaa, kun asian käsittely jatkuu alemmissa oikeusasteissa. Kolme tuomaria oli päätöksestä eri mieltä.
Tuomarien mukaan presidentin ulkoasioiden hoitamisvallan ylläpitäminen painaa vaakakupissa enemmän kuin avun aiotuille vastaanottajille aiheutuva mahdollinen haitta.
Wall Street Journalin mukaan kyseiset varat oli tarkoitettu humanitaarisen avun ohjelmiin ulkoministeriön ja Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston (USAID) kautta.
Trump on virkaan astuttuaan tehnyt mittavia leikkauksia liittovaltion sisällä. Yksi leikkausten kohteista on ollut USAID.