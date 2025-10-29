Juuri nyt Avaa

SNAP on keskeinen osa Yhdysvaltain sosiaaliturvaa, ja sen keskeytys voi aiheuttaa laajoja ongelmia erityisesti vähävaraisille.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on estänyt SNAP-ohjelman (Supplemental Nutrition Assistance Program) rahoituksen jatkamisen, mikä on johtanut leipäjonojen räjähdysmäiseen kasvuun eri puolilla maata.

Trumpin hallinto pysäytti ruoka-avun – miljoonat jäämässä ilman ruokaa

Demokraatit syyttävät Trumpia myös neuvotteluhaluttomuudesta ja kritisoivat Trumpin matkustusta ulkomaille hallinnon ollessa suljettuna.

CNN:n mukaan SNAP-etuuksien katkeaminen voi vaikuttaa miljooniin perheisiin jo marraskuun alussa, ja useat osavaltiot varoittavat, etteivät pysty maksamaan etuuksia ilman liittovaltion rahoitusta.

Trumpin hallinto syyttää demokraatteja

Demokraatit ovat äänestäneet 12 kertaa ruoka-apuohjelman rahoittamista vastaan ja tilanne on muodostumassa käännekohdaksi senaatissa.

USDA:n eli Yhdysvaltain maatalousministeriön verkkosivulla julkaistussa viestissä syytetään, että demokraatit voivat joko jatkaa neuvotteluja liittyen terveydenhuollon laajentamiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviin hoitoihin, tai edetä hallinnon avaamiseen, jotta ravitsemusapu voitaisiin turvata äideille, lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville.