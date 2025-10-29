Yhdysvalloissa jopa 42 miljoonaa ihmistä on vaarassa menettää liittovaltion ruoka-avun marraskuun alussa hallinnon sulun vuoksi.
Presidentti Donald Trumpin hallinto on estänyt SNAP-ohjelman (Supplemental Nutrition Assistance Program) rahoituksen jatkamisen, mikä on johtanut leipäjonojen räjähdysmäiseen kasvuun eri puolilla maata.
SNAP on keskeinen osa Yhdysvaltain sosiaaliturvaa, ja sen keskeytys voi aiheuttaa laajoja ongelmia erityisesti vähävaraisille.
Lue myös: Yhdysvalloissa liittovaltion hallinnon sulku alkoi
Maatalousministeri Brooke Rollins vahvisti Valkoisessa talossa, että SNAP-ohjelman varat loppuvat kahden viikon kuluessa.
– Kyse on miljoonista haavoittuvista, nälkäisistä perheistä, jotka eivät pääse avun piiriin hallituksen sulun vuoksi, Rollins sanoi.
Demokraatit syyttävät Trumpia
Kongressin demokraatit ovat tehneet ulosmarssin, eivätkä jatka hallituksen toimintaa, ellei heidän vaatimuksiaan terveydenhuollosta täytetä.