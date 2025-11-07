Mies heitti elokuussa liittovaltion agenttia patongilla Washington D.C.:ssä. Suuri valamiehistö ei lämmennyt liittovaltion hakemille syytteille.
”Patonkimieheksi” nimetty Sean Dunn todettiin torstaina syyttömäksi Washington D.C.:ssä tapauksessa, jossa hän heitti Yhdysvaltain rajavalvontaviraston agenttia Greg Lairmorea pitkällä leivällä, kertoo NBC News. Dunn on työskennellyt aikaisemmin Yhdysvaltain oikeusministeriössä.
Valamiehistö keskusteli tapauksesta useita tunteja keskiviikkona ja torstaina ennen kuin ratkaisu annettiin.
Huomionarvoisena seikkana NBC News mainitsee myös, että valamiehistö oli suorastaan mässäilyt leivillä lounaansa aikana.
Suuri valamehistö oli jo aiemmin hylännyt liittovaltion aiemmat yritykset saada Dunn tuomittua vakavammista rikoksista.
Nyt päättyneessä tapauksessa hallitus yritti saada miehelle uudelleen rangaistusta syyttämällä häntä lievemmällä rikosnimikkeellä, josta olisi silti voitu tuomita vankeutta. Valamiehistö ei kuitenkaan lämmennyt tällekään rikosnimikkeelle.
Yhdysvalloissa suurella valamiehistöllä tarkoitetaan kansalaisista koottua joukkoa, joka tekee syyteharkintaa. Suuri valamiehistö voi muun muassa arvioida todisteita ja haastaa todistajia eteensä kuultavaksi.