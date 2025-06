Mielenosoitukset leviävät Yhdysvalloissa – kansalliskaarti kaduille Teksasissa

Los Angelesin jo päiviä jatkuneet mielenosoitukset leviävät muihin osavaltioihin.

Yhdysvalloissa mielenosoitukset ovat levinneet eri osavaltioihin.

Teksasin osavaltio on määrännyt kansalliskaartin joukot kaduille pitämään yllä järjestystä, kertoo Teksasin kuvernööri Greg Abbott X:ssä.

Perjantaina Los Angelesista alkaneet mielenosoitukset vastustavat paperittomiin siirtolaisiin kohdistuneita ratsioita. Raivokkaina jatkuneiden mielenilmausten takia Los Angelesin kuvernööri Gavin Newsom määräsi kaupunkiin osittaisen ulkonaliikkumiskiellon yöaikaan.

Uutistoimisto AP:n mukaan mielenosoituksia on järjestetty Teksasin ja Kalifornian lisäksi ainakin New Yorkin, Illinoisin, Pennsylvanian, Massachusettsin ja Washingtonin osavaltioissa. Lisäksi uusia mielenosoituksia on suunniteltu viikonloppuna useissa kaupungeissa.

