Yhdysvalloissa kuolonuhreja vaatinut hoito yleistyy Suomessa – mihin ylipainehappihoitoa käytetään?

Yhdysvalloissa on uutisoitu tänä vuonna ylipainehappihoidossa tapahtuneista kuolemantapauksista. Kävimme ottamassa selvää, minkälaisista hoidoista on kyse.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes varoitti elokuussa hyvinvointipalveluyritysten tarjoamista ylipainehappihoidoista. Tukes on huolissaan erityisesti palvelun riskeistä, sillä happi voi herkästi leimahtaa esimerkiksi sähkömagneettisen kipinän vaikutuksesta.

Yhdysvalloista tunnetaan ainakin kaksi tapausta, joissa ihminen on kuollut ylipainehappihoitoon liittyvässä onnettomuudessa.

Nyt tällaiset hoidot ovat kovaa vauhtia yleistymässä Suomessakin, ja siksi Tukes varoittaa niihin liittyvistä riskeistä.

Mihin hoitoa käytetään?

Sairaalahoidossa ylipainehoitoa käytetään muun muassa sukeltajantaudin hoidossa. Turun yliopistollisen keskussairaalan erikoislääkäri Olli Arola kertoo, että heillä ylipainehappihoitoa käytetään myös ihonalaisiin pehmytkudostulehduksiin ja alaraajojen murskavammojen ja avomurtumien kirurgisesta hoidosta toipumiseen.

Otimme yhteyttä ylipainehoitoa tarjoaviin hyvinvointialan yrityksiin ja yksi suostui esittelemään meille hoitoa.

Katso yllä olevalta videolta, kun toimittaja menee ylipainehappihoitokammioon.

Yrittäjä Anssi Routalehdon mukaan he eivät hoida sairauksia vaan hoitoja tarjotaan hyvinvointiin.

– Nimenomaan hermoston rauhoittaminen ja stressi, oksidatiivinen stressi, halutaan laskea kehon stressitasoja, nostaa parasympaattista ja laskee sitä sympaattista. Se auttaa uneen, auttaa hermoston tasapainottamiseen ja rauhoittamiseen, Routalehto luettelee.

Routalehto korostaa, että heillä hoidon antamiseen on käyty myös koulutuksessa ja hankittu ison toimijan sertifikaatti.

Rohkeita lupauksia

Tyksin Arolan mukaan hyvinvointipalveluissa tehdään nyt rohkeita lupauksia ylipainehappihoidon hyödyistä. Hän muistuttaa, että merkitystä on myös paineistuksella, joka on hyvinvointipalveluilla yleensä sairaalahoitoja pienempi.

– Hiukan kiusallista on, että käytetään termiä ylipainehappihoito, koska kysymys ei suinkaan ole sellaisista paineistuksista tai hoitosyvyyksistä, josta on jotain tutkimusnäyttöä. Eli on päätelty, että se varmaan toimii matalammissakin paineissa, Arola selittää.

Arolan mukaan sataprosenttisen hapen kanssa työskennellessä on aina kohtalokkaan happipalon riski ja tästä myös Tukes ja Fimea ovat olleet huolissaan. Yrittäjä Routalehto olisi myös valmis alan tiukempaan säätelyyn.