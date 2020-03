Yhdysvalloissa eniten todettuja koronavirustartuntoja koko maailmassa – yli 80 000

Yhdysvalloissa on nyt maailmanlaajuisesti eniten todettuja koronavirustartuntoja, kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Times. Lehti viittaa omaan tiedonkeruuseensa pohjautuviin laskelmiin.

Myös maailmanlaajuista tartuntatilannetta seuraava Johns Hopkins -yliopisto kertoo tartuntojen ohittaneen Yhdysvalloissa aiemman kärkikaksikon Italian ja Kiinan. Yliopiston mukaan 330 miljoonan ihmisen Yhdysvalloissa on jo noin 82 400 tartuntaa.

Trump: Kiinan luvuista ei voi tietää

Italiassa oli myöhään torstaina Johns Hopkins -yliopiston mukaan noin 80 600 ja Kiinassa 81 800 tartuntaa. Maailmalaajuisesti todettuja tartuntoja on yli puoli miljoonaa. Ainakin 120 000 ihmisen kerrotaan jo parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista.

Erityisesti Kiinan suhteen on epäilty, että maa ei välttämättä ole kertonut kaikista todetuista tartunnoista julkisuuteen. Epäilijöihin lukeutuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. – Kiinan luvuista ei voi tietää, hän sanoi.

Trumpin on määrä keskustella piakkoin puhelimessa Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Presidenttien asialistalla on esimerkiksi koronaviruspandemia. Ylimääräistä jännitettä keskusteluun tuonee se, että Trump on toistuvasti käyttänyt pandemian yhteydessä termiä "kiinalaisvirus".