Texasissa ja Arizonassa jouduttu hankkimaan lisää kylmätilaa ruumiille

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto on määrätietoisesti yrittänyt asettaa Faucin huonoon valoon. Medioissa on spekuloitu myös Faucin erottamissuunnitelmilla.

Collins toisti pyynnön seurata suosituksia

Maailmanlaajuisesti on monin paikoin suositeltu suojamaskien käyttöä koronaviruksen leviämisen takia. Monessa maassa on ainakin paikoin käytössä myös jonkinlainen maskipakko.

Maailmanlaajuisesti yli 600 000 kuolemaa

Maailmanlaajuisesti on kirjattu nyt yli 600 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Johns Hopkinsin yliopisto. Koronavirustartuntoja on todettu jo yli 14 miljoonaa.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi aiemmin, että koko maailman koronatartunnoissa nähtiin perjantaina synkkä vuorokausiennätys. CNN:n mukaan WHO kertoi yli 237 000 uudesta tartunnasta.

Yhdysvalloissa on maailmanlaajuisesti vahvistettu eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia. Sairastuneita on yli 3,6 miljoonaa. Ainakin yli 139 000 ihmistä on kuollut maassa virukseen liittyen. Aiemmin virus levisi vauhdilla New Yorkin kaupungissa. Nyt tartuntoja on todettu erityisesti eteläisissä ja läntisissä osavaltioissa.