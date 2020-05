USA:n ex-terveysministeri liittyi Trumpin kritisoijien joukkoon – "Presidentti ei tunnu käsittävän testauksen, kasvonaamioiden ja turvavälien merkitystä"

Katso yllä oleva video: Korona on korostanut epätasa-arvoa entisestään Yhdysvalloissa.

Sunnuntaina kerrottiin 776 kuolemasta, mikä oli alhaisin vuorokausilukema sitten maaliskuun. Viikonloppuisiin kuolemien määrässä tulee aina notkahdus raportointiviiveen takia, ja alkuviikosta on jälleen raportoitu suurempia kuolinlukuja. Keskiviikon luku oli hieman torstain lukua korkeampi.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja sekä niihin liittyviä kuolemia maailmassa. Yhteensä kuolleita on maassa jo yli 85 000. Tartuntoja on todettu jo pitkälti yli 1,4 miljoonaa.