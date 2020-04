Trump jälleen optimistisena: Yhdysvallat edellä aikataulusta koronaviruksen hidastamisessa

Presidentti kertoi toivovansa, että eristystoimet ja liikkumisrajoitukset voitaisiin purkaa koko maassa kerralla. Todennäköisempää kuitenkin on, että avaaminen tapahtuu alueittain tartuntatilanteen salliessa.

Guardianin mukaan Trump ei kysyttäessä halunnut täsmentää arviotaan siitä, milloin rajoituksia on mahdollista purkaa.

Tartuntatautiasiantuntijat ovat varoittaneet, että tästä viikosta on tulossa etenkin kuolinlukujen osalta Yhdysvalloissa hyvin synkkä.

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on vahvistettu jo lähes 425 000 koronavirustartuntaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Pelkästään keskiviikkona on todettu ainakin yli 24 300 uutta tartuntaa. Yhteensä yli 14 500 ihmistä on kuollut tartunnan seurauksena.