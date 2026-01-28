Hyppää pääsisältöön
Etusivu
Videot
Tuoreimmat
Luetuimmat
Odota
Uutiset
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Liiga
MM-ralli
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Muistilista
Hae
Juuri nyt
Avaa
Tuoreimmat
Sää
Donald Trump
Asian ytimessä
Rikos
Liiga
Uutiset
Avaa
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Avaa
Liiga
MM-ralli
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Avaa
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Avaa
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Avaa
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
Avaa
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Tv-opas
Muistilista
Asetukset
Sivua ei löytynyt | MTVUutiset.fi
Etusivu
Etsimääsi sivua ei löydy
Voit tutustua uusimpiin ja kiinnostavimpiin uutisiin
etusivullamme
.
Luetuimmat
Nyt
Tänään
Viikko
MTV Uutiset
Konepajankuja 7
00510 Helsinki
Uutistoimituksen päivystys
010 300 5400
Uutisvinkki
uutiset@mtv.fi
WhatsApp
040 578 5504
Sisällöt
Tomi Einonen
Vastaava päätoimittaja
Ilkka Ahtiainen
Uutispäätoimittaja
Mona Haapsaari
Julkaisupäällikkö
Teemu Niikko
Toimituspäällikkö, urheilu
Liiketoiminta ja kehitys
Jaakko Hietanen
Head of Digital Development
Muut palvelut
MTV Katsomo
Makuja
Asiakaspalvelu
MTV Uutiset -palaute
MTV Katsomon asiakaspalvelu
MTV Uutiset on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita
Julkisen sanan neuvosto (JSN)
Tietoa yhtiöstä
Avoimet työpaikat
Mainosta MTV:ssä
Tietosuojalauseke
Evästeasetukset
Käyttöehdot
Videot
Tuoreimmat
Luetuimmat
Odota
Hyppää pääsisältöön
Uutiset
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Liiga
MM-ralli
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Muistilista
Hae
Juuri nyt
Avaa
Tuoreimmat
Sää
Donald Trump
Asian ytimessä
Rikos
Liiga
Uutiset
Avaa
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Avaa
Liiga
MM-ralli
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Avaa
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Avaa
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Avaa
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
Avaa
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Tv-opas
Muistilista
Asetukset
1.
Kahvi
Kahvissa piilee alihyödynnetty terveyspommi – nyt se tulee ryminällä Suomeen
08:10
2.
Julkinen liikenne
Suomeen on ostettu Kiinasta paljon sähköbusseja, joissa on "tappokytkin" – ministeri: Emme ole sinisilmäisiä
05:47
3.
Sää
Jopa 35 asteen mörköpakkaset pian täällä – nämä ovat kylmimmät päivät
Eilen 19:07
4.
Ruoka
Täysin uudenlainen energiajuoma ja salaatti suomalaiskauppoihin – hittiohjelman voittajat paljastuivat
Eilen 21:00
5.
Yhdysvallat
Hyökkääjä ruiskutti tuntematonta ainetta poliitikon päälle Minneapolisissa – katso video
06:22
6.
NHL
Ex-NHL-tähti haukkoi happea Mikko Rantasen jäätävästä taidonnäytteestä
07:19
7.
Pernilla Böckerman
IS: Pernilla Böckerman avoliittoon
07:56
8.
Israelin ja Hamasin sota
Presidentin kanslia vahvistaa MTV:lle: Suomi ei lähde Trumpin rauhanneuvostoon
09:50
9.
Asian ytimessä
Tämän takia kultakorujaan myyvän on syytä olla tarkkana
ma 22:06
10.
Salatut elämät
Näin Esko Eerikäisen Victoria-tytär suhtautuu isänsä Salkkarit-rooliin: "Kysyin, että oletko oikeasti tuota mieltä"
Eilen 16:01
Lataa lisää