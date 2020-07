Yhdysvalloissa 5,4 miljoonan ihmisen arvioidaan menettäneen sairausvakuutuksensa koronan takia

Ihmiset menettivät sairausvakuutuksensa samalla, kun he jäivät työttömiksi. Yhdysvalloissa sairausvakuutus on monesti yhteydessä työpaikkaan.

Kalifornian avautuminen otti takapakkia

Kuvernööri myös kertoi New York Timesin mukaan, että osa kouluista tarjoaa syksyllä ainoastaan etäopetusta. Los Angelesin ja San Diegon koulualueilla on noin 825 000 lasta ja nuorta.

Kyseessä on tähän mennessä oppilasmäärältään maan laajin alue, jolla ei aiota palata syksyllä koulun penkille. Kaliforniassa on viime aikoina todettu päivittäin noin 8 000 uutta koronavirustartuntaa.

Yli 13 miljoonaa sairastunutta

Maailmanlaajuisesti on nyt todettu yli 13 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu yli 570 000.

Todellisuudessa tartuntoja on todennäköisesti raportoituja enemmän, sillä esimerkiksi pääsy testeihin vaihtelee eri maissa, ja oireettomat ja vähäoireiset tartunnat voivat jäädä diagnosoimatta.

Eniten virustartuntoja ja -kuolemia on raportoitu Yhdysvalloissa, jossa yli 3,3 miljoonaa ihmistä on saanut tartunnan. Maassa on tilastoitu yli 135 000 virukseen liittyvää kuolemaa.