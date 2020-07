Yhdysvalloissa koronatartuntojen kovasta lisääntymisestä syytetään liian nopeaa rajoitusten purkua – Texasissa sairaaloiden pelätään ylikuormittuvan

Uusia tartuntoja todettiin lähes 40 000

Uudet vuorokausittaiset tartuntamäärät ovat olleet suuria jo useita päiviä perättäin. Ennätys tehtiin perjantaina, jolloin uusia tapauksia kirjattiin yli 57 000. Yhdysvalloissa on tilastoitu yli 2,8 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Virukseen liittyviä kuolemia on todettu noin 130 000.

Tartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia on noin 328 miljoonan asukkaan maassa todettu eniten koko maailmassa. Toisiksi eniten tartuntoja on vahvistettu Brasiliassa, jossa yli 1,6 miljoonaa ihmistä on sairastunut. Virukseen liittyviä kuolemia on todettu noin 209 miljoonan asukkaan maassa lähes 65 000.