Yhdysvallat varautuu ennennäkemättömään kriisiin "tuomiopäivän lentokoneella" – tällainen maan johdolle tarkoitettu kone on sisältä

Yhdysvallat on jo pitkään varautunut kriiseihin – sellaisiinkin, joita maa ei ole ennen kohdannut. Yksi tavoista on maan johdolle tarkoitettu erikoisvarusteltu lentokone, joka on suunniteltu kestämään hyökkäyksiä laajalla skaalalla. Ilmavoimat näytti, mitä koneen sisältä oikein löytyy.