Suomen saama jäänmurtajatilaus Yhdysvalloista on yksi merkki arktisen alueen kiinnostavuudesta. Juridiset keskustelut alueen luonnonvaroista ovat kuitenkin käymättä.

Maapallon pohjoisimmat osat eli arktiset alueet ovat ilmastonmuutosen vuoksi valtavien mullistusten kourissa. Moni maa on kuitenkin myös kiinnostunut luonnonvaroista, joita alueelta löytyy.

Arktisen alueen öljy ja maakaasuvarannot on tunnettu jo pitkään, mutta nyt alueella kiinnostavat myös mineraalit.

Se, kenelle nämä luonnonvarat alueella kuuluvat, ei ole aina yksiselitteistä, sanoo Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtaja Johanna Ikävalko.

– Kun kuljetaan kansallisilla vesillä, ne kuuluvat sille valtiolle, jonka vesillä kuljetaan. Mutta kun mennään yhteisille alueille, niin kenelle ne oikeastaan kuuluvat?

Ikävalkon mukaan yhteisillä alueilla oleviin luonnonvaroihin liittyviä juridisia keskusteluja ei ole vielä käyty. Esimerkiksi Yhdysvallat on kuitenkin osoittanut kiinnostusta arktisiin mineraaleihin.

– Ei ole minkäänlainen salaisuus, että Donald Trumpin hallinnon kaudella siellä on keskusteltu esimerkiksi syvänmeren mineraalien hyödyntämisestä juuri niillä alueilla, jotka eivät ole enää omia vesialueita.

Syvänmeren kaivostoiminnan kritisointi on Ikävalkon mielestä perusteltua.

– Me emme tiedä millaisia ne ekosysteemit ovat. Siellä me emme tiedä, mitä me tuhoamme.