Huoli kasvaa: Israeliin suunnitteilla "merkittävä isku"?

Yhdysvaltalaiset ja israelilaiset tiedusteluviranomaiset uskovat muun muassa Bloombergin mukaan, että Iran tai sen tukemat aseryhmät aikovat tehdä lähipäivinä kostona merkittävän iskun Israeliin. Bloombergille nimettömänä puhuneiden tiedustelulähteiden mukaan Iranin iskuissa voitaisiin käyttää ohjuksia ja lennokkeja ja tähtäimessä olisi hallinnon ja asevoimien kohteita Israelissa. Erään lähteen mukaan kysymys on vain siitä, milloin hyökkäys tapahtuu.

Osapuolia kehotettiin välttämään yhteenottoa

– On hyvin tärkeää, että kaikki harjoittavat pidättyväisyyttä, jotta emme luo epävakautta alueelle, jota ei muutenkaan ole siunattu vakaudella tai ennakoitavuudella, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo.

Venäjällä on perinteisesti ollut hyvät suhteet sekä Israeliin että Iraniin. Suhteet Israeliin ovat kuitenkin heikentyneet tuntuvasti Gazan sodan aikana, ja Venäjä on tuominnut Israelin toimet Gazassa. Sotilaallisia ja poliittisia suhteitaan Iraniin Kreml on sen sijaan tiivistänyt entisestään.