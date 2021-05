Yhdysvallat palasi tosiasioihin ilmaston lämpenemisessä – mutta palaako aika loppuun arktisella alueella?

Ilmastonmuutoksen voi taas lausua ääneen. Globaali systeeminen ongelma on jälleen mukana virallisissa julistuksissa, ja uudessa vuoteen 2030 saakka ulottuvassa strategiassa.

John Kerry, entinen ulkoministeri, on Bidenin "ilmastotsaari", mutta rapakon takaa paikalla oli ulkoministeri Anthony Blinken.

Venäjä on kasvattanut asevoimiaan arktisella alueella, Yhdysvallat tulee kaukana perässä. Kiina änkeää samoille kulmille tavoitellen kaivoksia ja lentokenttiä.

Arktiset alkuperäiskansat eivät ole vahvoilla tässä köydenvedossa. Lapissa vastustetaan haaveiltua Jäämeren junarataa. Se tuo mieleen romanttisen karskeja kuvia kylmästä raudasta, ahavoituneista miehistä ja rahatukuista, mutta on ylimielisimmillään uuskolonialismia.

Tänään on uutisoitu myös, että Etelämantereesta on lohjennut maailman suurin jäävuori – jättilohkare on 70 kilometriä pitkä ja 25 kilometriä leveä. Katso video: