Kirja-arvio: Trump tuli, näki ja repi

Yleisradion kokeneen ulkomaantoimittajan, Yhdysvalloissa eri aikoina yhteensä vuosikymmenen asuneen Mika Hentusen kirja on toimiva yhdistelmä paikan päällä -raportointia, asiantuntijahaastatteluja, yhteenvetoja ja otteita päiväkirjastaan ”kohtalonvuonna” 2020.

Maailma on muuttunut siitä, kun Biden toimi Barack Obaman varapresidenttinä, mistä on vain hieman yli neljä vuotta.

Kiinan kovapintainen itsevarmuus on tullut vahvasti esiin, Vladimir Putinin Venäjä maalaa itseään nurkkaan, ilmasto lämpenee, koronapandemia piinaa jo toista vuotta.

Trump ei pystynyt nielemään vaalitappiotaan

Trump tosin on maata jakavan kulttuuristen ja arvojen kamppailun ilmentymä, ei sen keksijä. Mutta hän teki kaikkensa, jotta henkinen maaperä happamoituisi mahdollisimman paljon.

Vaalitappiotaan hän ei ole kyennyt nielemään. Se jos mikä on huonosta itsetunnosta kärsivän häviäjän piirre.

Jos tämä kaikki on päässyt unohtumaan tai jos on halunnut aktiivisesti unohtaa ja siirtyä asioissa eteenpäin, Hentunen muistuttaa, millaista se oli vielä hetki sitten, ja kuinka työlästä seuraajilla on paikata rikottua ja rakentaa uutta kotimaassa ja maailmalla.