Yhdysvallat lähettää tuhansittain armeijahenkilöstöä tukemaan osavaltioita taistelussa koronavirusta vastaan

Maan presidentti Donald Trump kertoi asiasta päivittäisessä koronavirustilannekatsauksessaan. Guardianin mukaan Trump ilmoitti, että 1 000 ihmistä lähetetään New Yorkin kaupunkiin, joka on maan tartuntakeskus. Henkilökunnan joukossa on armeijan lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Trump kuvaili myös tulevia viikkoja kaikkein vaikeimmiksi, sillä luvassa on useita koronaviruskuolemia, kirjoittaa New York Times.