Yhdysvaltoihin luvassa lisää Trumpin tukemia koronamielenosoituksia – talouden täystuhoa pelkäävät ovat ottaneet aseet mukaansa

Uutiskanava CNN:n mukaan protesteja on luvassa ainakin Wisconsiniin, Kansasiin ja Missouriin.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on jättänyt rajoitusten purkamisen osavaltioiden huoleksi mutta on kritisoinut kovin sanoin joitakin osavaltioita rajoitusten liian hitaasta höllentämisestä.

Trump tuki mielenosoittajia

Presidentti Donald Trump on jälleen aiheuttanut hämmennystä ja närkästystä Twitter-viesteillään.

Perjantaina julkaistujen viestien on tulkittu tukevan mielenosoittajia, jotka ovat kerääntyneet eri puolilla maata yhteen vastustamaan koronaviruksen torjuntaan liittyviä liikkumisrajoituksia.

New Yorkin kriisi helpottamassa

Yhdysvaltojen pahimmassa koronakeskittymässä New Yorkissa kuvernööri Andrew Cuomo sanoi akuutin kriisin olevan pikku hiljaa jo hellittämässä.

Cuomo kaipaili osavaltioon myös lisää koronavirustestejä. New Yorkissa tehdään nyt noin puoli miljoonaa testiä kuukaudessa, mikä on kuvernöörin mukaan vain murto-osa siitä määrästä, mikä tarvittaisiin.

Tuhansia kuolemia hoivakodeissa

Koronavirus on iskenyt aiempia arvioita paljon pahemmin Yhdysvaltojen hoivakoteihin, kertoo New York Times. Lehden selvityksen mukaan covid-19-kuolemia on ollut hoivakodeissa ainakin 7 000 eli tähän mennessä viidennes kaikista koronaviruskuolemista.