Yhdysvalloissa jälleen ennätysmäärä uusia koronavirustartuntoja – talvesta voi tulla synkkä: Ennusteiden mukaan jopa 200 000 voi kuolla

Talvella voi kuolla lähes 200 000 yhdysvaltalaista

Arvio perustuu Washingtonin yliopiston IHME-tutkimuslaitoksen (Institute for Health Metrics and Evaluation) tuoreimpaan ennusteeseen.Tutkimuslaitos arvioi, että koronaan liittyviä kuolemia voi olla maassa maaliskuun alussa lähes 440 000.

Cuomo : Trump pelottelee newyorkilaisia koronarokotteella

New Yorkissa käynnissä toinen korona-aalto

CNN:n mukaan Cuomo kertoi aiemmin syksyllä, että New Yorkin terveysviranomaiset arvioivat kaikki Yhdysvaltain hyväksymät koronavirusrokotteet ja sanoi kehottavansa newyorkilaisia olemaan ottamatta rokotetta ennen kuin osavaltion prosessi on suoritettu.

Cuomo arvioi perjantaina Trumpin kommenttien olevan virheellisiä. Hänen mukaansa New York on yksi niistä osavaltioista, joilla on oma tieteellinen paneeli koronarokotteiden arvioimiseksi. Cuomon mukaan osavaltion paneeli arvioi rokotteen heti, kun Yhdysvaltain ruoka- ja lääketurvallisuuden virasto FDA on antanut sille hyväksyntänsä.