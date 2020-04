Koronaviruksen on saanut Yhdysvalloissa jo yli 300 000 ihmistä

Maailmanlaajuisesti vahvistettuja tartuntoja on todettu lähes 1,2 miljoonaa ja viruksen aiheuttamia kuolemia yli 64 000. Taudista on parantunut yli 245 000 ihmistä.

Uusia kuolemia eniten Yhdysvalloissa

Vahvistettuja kuolemia on eniten Italiassa, jossa yli 15 000 ihmistä on kuollut virustautiin. Espanjassa kuolleita on lähes 12 000. Euroopassa yhteensä vahvistettuja tartuntoja on yli 627 000 ja kuolemantapauksia yli 46 000.