Trump: Yhdysvallat harkitsee testejä ulkomailta saapuville lentomatkustajille

Brasiliassa on varmistettu yli 68 000 tartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 4 674 ihmistä. Brasiliassa on yli 210 miljoonaa asukasta. Miljoonaa asukasta kohti maassa on kuollut koronavirukseen 22 ihmistä Worldometers-sivuston mukaan. Suomessa vastaava luku on 36.