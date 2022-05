Biden hautasi ukrainalaisten haaveet pitkän kantaman raketinheittimistä, mutta mitä kalustoa presidentti oikein tarkoitti? Eversti Pekka Kajanmaa arvioi

Esimerkiksi Severodonetskin kaupungista käydään tällä hetkellä taistelua. Kaupungilla ei ole varsinaista strategiasta arvoa, mutta se on jäänyt rintamalinjaan syntyneen "pussin" perälle.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että kaikki Venäjän valtaamat alueet vallataan vielä takaisin. Eversti Kajanmaa pitää Ukrainan presidentin lausumaa lähinnä tavoitteena.

– Se on poliittinen tavoite, jonka Ukraina on asettanut. Maa katsoo, että siellä on vielä sodankäyntikykyä ja se kykenee painostamaan ja uhmaamaan Venäjää.