CNN: Näillä tavoin Israel estää avun pääsyä Gazaan – "Emme ole koskaan nähneet mitään vastaavaa"

Israel kontrolloinut tuontia jo vuosia

Israel on kontrolloinut tavaroiden pääsyä Gazaan sen jälkeen, kun se asetti kaistan saartoon vuonna 2007. Syynä tietyn tuotteen kiellolle voi olla esimerkiksi se, että esinettä tai asiaa voitaisiin käyttää myös sotilaalliseen käyttötarkoitukseen. Toisaalta myös ruoka-aineiden tai rakennustarvikkeiden pääsy kaistalle on voitu estää.

Haamulista ja taatelien epäilyttävät siemenet

Save the Children -järjestön pääjohtaja Janti Soeripto kertoo CNN:lle, että esimerkiksi makuupusseja hylättiin Israelin tarkastuspisteillä, sillä niissä on vetoketjut, ja terveyssiteiden pääsy Gazaan estettiin, koska hygieniapakkauksen mukana tuli kynsisakset.

Viikkojen prosessi voi alkaa alusta

Avustusjärjestöjen on ensin haettava lupa lähetyksilleen. Jos lupa heltiää, tarvikekuljetusten on läpäistävä kaksi eri COGAT:n hallinnoimaa tarkastuspistettä. Pisteille taasen saattaa joutua jonottamaan hyvin pitkään. CNN:n lähteiden mukaan lahjoituksia on hylätty molemmissa pisteissä, ja avustusrekkoja on käännytetty pisteiltä mielivaltaisin perustein, jolloin avustusten on käytävä jopa viikkoja kestävä prosessi uudestaan.