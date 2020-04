Yhdysvallat jakaa maataloudelle miljardituet koronakriisin takia

Pakettiin sisältyy suoria tukia tuottajille, joiden markkinat ovat kriisin aikana kadonneet. Maatalousministeri Sonny Perdue totesi, että kysynnässä on tapahtunut dramaattisia muutoksia, kun koulut ja ravintolat ovat sulkeneet ovensa. Monet maataloustuottajat ovat joutuneet kaatamaan maitoa pois ja kyntämään vihannekset peltoon, kun kysyntä on lopahtanut.

Samalla Yhdysvaltojen maatalous- ja elintarviketeollisuus on pinteessä työvoimapulan takia. Maanviljelijöillä on vaikeuksia löytää kausityöntekijöitä, ja monissa lihapakkaamoissa on ollut lukuisia tartuntoja.