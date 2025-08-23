Uranuksen kiertoradalta on löytynyt uusi kuu, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa nettisivuillaan.

Uusi kuu löytyi 2. helmikuuta. Sen myötä planeetan tunnetussa kuuperheessä on nyt 29 jäsentä.

Nasan James Webb -avaruusteleskooppi oli jo aiemmin paljastanut tuntemattoman, halkaisijaltaan vain noin 10 kilometrin kokoisen kuun Uranuksen kiertoradalta.

Kuu havaittiin avaruusteleskoopin lähi-infrapunakameralla (NIRCam) otetuista pitkän valotuksen kuvista.

Uusi kuu kiertää Uranusta lähes pyöreällä radalla Ophelian ja Biancan ratojen välissä, noin 56 000 kilometrin etäisyydellä planeetan keskustasta.

Tutkijat uskovat, että Uranuksen sisäkuujärjestelmä on monimutkainen ja mahdollisesti kaoottinen, ja uusi löytö viittaa siihen, että järjestelmässä voi olla vielä paljon paljastettavaa.

Kuun virallinen nimeäminen edellyttää Kansainvälisen tähtitieteellisen liiton (IAU) hyväksyntää. Nasan julkaisemassa artikkelissa huomautetaan myös, että sen tiedot eivät ole vielä käyneet läpi vertaisarviointiprosessia.

Kaikki Uranuksen kuut on nimetty William Shakespearen ja Alexander Popen hahmojen mukaan.

Jättiläisplaneetta Uranus on aurinkokunnan seitsemäs, eli toiseksi uloin planeetta Auringoista lukien.