Riittääkö joulupukin konttiin tänä vuonna täytettä? Tuotepulaa pelkäävät kansalaiset hamstraavat maailmalla lahjoja jo nyt

Sirupula on viivästänyt eri tuotteiden valmistusta älypuhelimista ja tableteista tietokoneisiin.

Autovalmistaja Fordin piti väliaikaisesti keskeyttää F-150-mallin tuotantoa sirupulan takia. Malli on ollut autovalmistajan parhaiten myyvä malli Yhdysvalloissa.

Amazon aloitti Black Friday -tarjouksensa etuajassa

Muun muassa maailman suurin verkkokauppa Amazon on aloittanut Black Friday -kulutusjuhlansa tarjoukset etuajassa. Yli 40 prosenttia Amazonin vähittäiskauppiaista kertoi Ware2Go-logistiikkayhtiölle, että tuotteiden menekki on huippulukemissa.

Kaikki kestää nyt kauemmin

Maailmanlaajuinen mikrosirujen, magneettien ja muovituotteiden pula on viivästyttänyt pahasti eri tuotteiden tuotantoa. Lisäksi huima kysyntä aiheuttaa pullonkauloja toimituksiin.

Toisin sanoen on mahdotonta tietää, onko jokin tietty kannettava tietokone, musiikkikaiuttimet tai tietyt farkut saatavilla ennen marraskuun kiitospäivästä alkavia joulunpyhiä.

Monet amerikkalaiset asiantuntijat kehottavatkin ihmisiä ostoksille jo nyt, jos heillä on toivelistallaan jokin erityinen tuote. Teknologia-alan analytiikkayhtiö Canalys kirjoittaa, että kuluttajien ei kannata odottaa muhkeita Black Friday -tarjouksia älypuhelimista tänä vuonna toimitusongelmien takia.

Suolainen joulu uhkaa Italiaa

Italialaisten joulusta on ennustelaitosten mukaan tulossa ankea energian hintojen rajun nousun takia. Sähkön ja kaasun hintojen arvioidaan nousevan jopa 40 prosenttia kuukaudessa, mikä tuntuu roimasti myös kansalaisten lompakoissa.

Kuluttajajärjestö Codacons laskee, että pelkästään keskivertoperheen polttoainelaskuun on jo tullut 413 euron korotus, mutta myös kaikki muut kulut nousevat. Summa on varsin suuri, kun sitä vertaa esimerkiksi eteläitalialaisten keskipalkkaan, joka on hieman yli 900 euroa.