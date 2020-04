Tehtaat kertovat kauppojen painostuksesta – vaatteiden ompelijat joutuivat takaisin töihin Bangladeshissa karanteenirajoituksista huolimatta

Tehtaat sulkivat ovensa maaliskuun lopulla, mutta nyt osalta niistä kerrotaan, että vähittäiskaupat painostavat toimittamaan puuttuvia tilauksia. Suuret kansainväliset vaatebrändit ovat peruneet tai viivästyttäneet tilauksia miljardien eurojen edestä koronaviruspandemian vuoksi. Vaikutus Bangladeshiin on valtava, sillä maan vienti koostuu lähes yksinomaan tekstiiliteollisuudesta.

"Pahempi kuin Rana Plaza"

– Koronaviruksen pelko on olemassa, mutta olen nyt enemmän huolissani työni, palkkojeni ja etujeni puolesta, 115 dollaria kuukaudessa tienaava työntekijä sanoo.

168 miljoonan asukkaan Bangladeshissa on kirjattu Worldometer-sivuston mukaan noin 5 000 koronavirustartuntaa ja 140 kuolemaa eli alle yksi kuolemantapaus per miljoona asukasta. Asiantuntijoiden mukaan lukema on kuitenkin todennäköisesti todellisuudessa paljon suurempi, sillä potilaita ei ole testattu riittävästi.