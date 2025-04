Helena Petäistön kolumni: Trumpin Teslasta löytyi peruutusvaihde

Donald Trumpin Teslasta löytyi viimein peruutusvaihde, kun se törmäsi markkinavoimiin, kirjoittaa MTV Uutisten kolumnisti Helena Petäistö.

Markkinavoimat näyttivät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpillekin kaapin paikan, kun hän joutui viimein perääntymään järjettömien tuontitulliensa kanssa. Myös Eurooppa sai 90 vuorokauden hengähdystauon kauppasodassa, ja EU päätti lykätä sopimansa vastatullit siksi ajaksi kompromissin löytämisen toivossa.

Ranskalaisessa pilakuvassa kaksi kaverusta kiitää moottoritiellä. Teslan ratissa istuu Donald Trump ja pelkääjän paikalla kohta entinen kamu Elon Musk, joka kiljuu kuskille: "Etkö voisi panna peruutusvaihdetta päälle?" Kuvassa Trump kiljuu takaisin: "Etkö sinä voisi hypätä vauhdissa pois!"

Piirros kuvaa hyvin kuluneen runsaan viikon kaaosta. Viikko siihen menikin, ennen kuin Trumpin Teslasta viimein löytyi peruutusvaihde, kun se törmäsi markkinavoimiin. Se ihme tapahtui viime torstaina, presidentin 79. päivänä suurvallan johdossa. Vähintään 78 päivää on koko maailma saanut ihmetellä, eikö todellakaan mikään pysäytä Trumpia.

Viikkokaupalla nähtiin presidentinasetusten suurieleistä allekirjoitusta, pullistelua, uhoa ja kaiken myllertämistä, jota seurattiin ensin aivan ällistyneinä ja kohta enemmän tai vähemmän alistuneina ja lopulta melkein masentuneina.

Trumpin puskutraktori ei ole säästänyt ketään eikä mitään Gazasta Kiovaan, Grönlannista Panamaan ja Kanadaan, Kiinasta Euroopan unioniin, geopolitiikasta maailmankauppaan, tiedemiehistä virkamiehiin, maahanmuuttajista hutheihin. Vain Venäjä ja Pohjois-Korea ovat saaneet armon diilintekijän silmissä.

Joka ikinen aamu on ihmetelty, mitä nyt taas. Joka ainoa viikko on mielikuvituksen rajoja venytetty niin, että siihen on jo lähes turtunut. Kauppasota mielettömine tulleineen tuntui jo melkein uudelta normaalilta, kun mikään ei oikeastaan enää hämmästytä mitenkään.

Ei enää edes presidentin rehvastelu sillä, että kaikki maailman tapit soittavat nyt hänelle hädissään ja nuolevat hänen persettään. Sorry about that, mutta luitte aivan oikein! Minä en todellakaan käyttäisi tuota sanaa, mutta Trumpin rajoitettuun sanavarastoon "ass" tosiaankin kuuluu. Sekin saatiin tällä kaaosviikolla kuulla.

Donald Trumpin kCopyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News.

Kunnes torstaina putosi apatian keskelle pommi: Yhdysvaltain 47. presidentti ei olekaan voittamaton!

Vielä keskiviikkona valkoisen talon tiedottaja vakuutti, että presidentin selkäranka on rautaa eikä katkea, vaikka tähtitieteelliset tullit syöksivät koko maailman pörssit alas vuoristorataa. Trump itse vakuutti, ettei hän muuttaisi politiikkaansa. ”Keep cool!” ”Pysykää rauhallisina!” oli hänen ainoa neuvonsa panikoiville kansalaisille, joiden säästöt ja eläkkeet sulivat. Jopa miljardöörien omaisuuksista häipyi satoja miljardeja nuppia kohti parissa vuorokaudessa.

Ne kaksi vuorokautta tarvittiin antautumiseen. Peruutusvaihteen löytyminen tapahtui aivan samalla ylimielisyydellä niin kuin tähänkin asti. Aivan kuin kyseessä olisi maailman luonnollisin asia, oli U-käännös sitten kuinka naurettava hyvänsä. Trump näyttää sisäistäneen paremmin kuin kukaan ranskalaisen sanonnan: "Le ridicule ne tue pas." "Naurettavuus ei tapa."

Siitäkin huolimatta, että nyt tuli Hänen Kaikkivoipaisuutensa kilpeen vakava särö juuri, kun koko maailman katseet suuntautuivat häneen.

Jääkylmän suihkun Trumpin paksuun niskaan heitti ennen kaikkea amerikkalaisten velkakirjojen, obligaatioiden, massiivinen myynti. Vastassa olivat Yhdysvaltain mahtavimpien pankkiirien ja suurimpien investoijien lisäksi myös suuret massat piensijoittajia ja eläkeläisiä.

Suunniltaan olivat jopa jotkut republikaanit ja monet uskolliset Piilaakson oligarkit. Kansanjoukot heräsivät vihdoin viimein osoittamaan mieltään mantereenlaajuisesti, ja tähän asti puulla päähän lyödyt demokraatitkin alkoivat olla valmiita virkoamaan.

2:57 Katso video: Trump laittoi tulleja jäähylle – "Ei muita vaihtoehtoja".

Kaiken lisäksi Trumpin Tesla törmäsi Kiinan muuriin, eikä se muuri järkkynyt. Kyseessä on äärimmäisen vaarallinen nokittelu maailman herruudesta, jota Euroopan on pakko vain seurata sivusta.

Euroopan unionille Trumpin aloittama kauppasota sinänsä merkitsee erittäin hankalaa tilannetta. Peruutuksestaan huolimatta Yhdysvallat pitää EU-maille yllä sekä kymmenen prosentin vastavuoroisia tulleja että aiempia 25 prosentin tulleja teräksen ja aluminiumin viennille. Sama koskee eurooppalaisia autoja.

Trumpin laskukoneella se tarkoittaa vieläkin 52 miljardin euron tullituloja vuodessa Yhdysvalloille verrattuna presidentti Joe Bidenin aikaisiin yhdeksän miljardin euron tullimaksuihin. Trumpin alkuperäinen tullipommi olisi tosin tarkoittanut peräti 81 miljardia euroa vuodessa EU:n tullimaksuina Yhdysvaltoihin.

Trumpin tänne rapakon yli heittämä pommi herätti EU-maat löytämään nopeasti yhteisen kannan. Keskiviikkona iltapäivällä löytyi sopu siitä, miten vastata 25 prosentin teräs- ja alumiinitulleihin. Vain Trumpin kamuksi julistautunut Unkarin pääministeri Viktor Orbán jättäytyi pois EU-komission laatiman ehdotuksen takaa.

EU-maiden asettamat vastatullit koskevat amerikkalaisia siipikarjatuotteita, appelsiinimehua, tupakkatuotteita, luksusveneitä, Harley Davidson -moottoripyöriä, timantteja ja meikkituotteita. Pois jätettiin amerikkalainen Kentucky-viski, kun Ranskan, Italian ja Irlannin alkoholijuomia uhkasi 200 prosentin tulli.

EU-maiden vastatullien arvo on 21 miljardia euroa Yhdysvaltain 27 miljardin euron teräs-ja alumiinitulleja vastaan. Päinvastoin kuin Trumpin Yhdysvallat, EU-maat noudattavat maailmankauppajärjestö WTO:n sääntöjä, ja Euroopan vastatullit tulevat voimaan asteittain.

1:21 Katso video: Syövätkö Trumpin tullit Suomen talouskasvun?

Tällä hetkellä EU-maat käyvät keskenään neuvotteluja siitä, miten vastata 25 prosentin tulleihin, jotka koskevat eurooppalaisia autoja. Siinä on kyseessä isompi paketti; yhteensä 66 miljardia euroa vuodessa.

EU-maat haluavat siis olla valmiita tiukkaan vastaiskuun 90 vuorokauden tauon jälkeen, ellei sen aikana löydy neuvotteluratkaisua Trumpin kanssa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nimittäin päätti, että tauon aikana EU-maat eivät vielä pane täytäntöön sopimiaan vastatulleja: "Haluamme antaa neuvotteluille mahdollisuuden onnistua," hän linjasi viime keskiviikkona.

EU-komission puheenjohtajaAFP / Lehtikuva

Mitään takeita siitä, että Yhdysvallat lähtee tosissaan neuvottelemaan EU:n kanssa, ei tietenkään ole. Tähän asti EU-komissio, joka on unionin sääntöjen mukaan ainoa oikeutettu käymään kauppaneuvotteluja, on ollut Trumpille pelkkää ilmaa.

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tavoin myös Trump kammoaa vahvaa Euroopan unionia ja haluaisi tehdä diilejä vain yksittäisten jäsenmaiden kanssa.

Mielenkiintoista onkin nähdä, miten käyttäytyy tässä tilanteessa Trumpin hengenheimolainen, Italian pääministeri Giorgia Meloni, joka on menossa Washingtoniin torstaina. Se on testi Melonille, joka on tähän asti tasapainotellut Trumpin ystävän ja EU-jäsenen rooliensa välissä.

Nyt hänen on valittava EU:n yhteisen asian edistämisen ja sooloilun välillä. Ranskalaisen Le Monde -lehden mukaan Ranskan teollisuusministeri Marc Ferraci pelkää, että Meloni saattaa pyrkiä saamaan Italialle edullisen erillissopimuksen Trumpin kanssa.

Toistaiseksi EU:n kauppakomissaari Maros Sefkovic ei ole päässyt puusta pitkälle Trumpin hallinnon kanssa, vaikka hän on käynyt kahteen otteeseen helmi- ja maaliskuussa Washingtonissa tapaamassa ulkomaankauppaministeri Howard Lutnickia, jota muuten nimitetään myös ”Tariff Maniksi” hänen vientitulli-intoilunsa takia.

Viime keskiviikon puhelussa Lutnick on kuitenkin Le Monden mukaan vakuuttanut komissaarille, että hänellä on valtuudet etsiä neuvotteluratkaisu EU:n kanssa.

EU:n puheenjohtajana toimiva Puolan pääministeri Donald Tusk totesi viime viikolla: "Käyttäkäämme parhaalla mahdollisella tavalla hyväksemme seuraavat 90 päivää!"

Se voi olla helpommin sanottu kuin tehty. Myös Tuskilla on ollut EU:n puheenjohtajana sama kohtalo kuin von der Leyenilla eli kunnia olla Trumpin silmissä täysin huomaamaton.