Yhdysvallat aloittaa laajat testit koronaviruksen varalta – flunssaoireisia testataan laboratorioissa

Yhdysvalloissa on tähän mennessä todettu yhteensä 15 koronavirustapausta. Karanteenissa on kuutisensataa ihmistä. Yhdysvallat on asettanut tilapäisen maahantulokiellon sellaisille ulkomaalaisille, jotka ovat lähiaikoina käyneet Kiinassa. Kiinasta palaavat Yhdysvaltain kansalaiset puolestaan voivat joutua karanteeniin.