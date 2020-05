Koronaviruksen toista aaltoa pelätään nyt Kiinassa: Neljän miljoonan asukkaan kaupunki eristettiin – "Tilanne on erittäin vakava"

Neljän miljoonan asukkaan kaupunki sallii asukkaidensa poistua vain, jos he voivat osoittaa negatiivisen testituloksen.

Kaupungissa on suljettu elokuvateatterit, kuntosalit, nettikahvilat ja muut vastaavat sisätiloissa toimivat tilat. Apteekit on määrätty ilmoittamaan kuume- ja antiviruslääkkeiden myynnistä.

Uusia tartuntoja on keskiviikon aikana todettu kuusi. Tartuntoja on jäljitetty paikallisen pesulan työntekijään. Hänen arvioidaan tartuttaneen 21 ihmistä. Jilinin varapormestarin mukaan tartuntatilanne on "erittäin vakava ja monimutkainen".