Trump: Yhdysvalloissa jo miljoona ihmistä testattu koronaviruksen varalta – maassa eniten tartuntoja maailmassa

Yhdysvalloissa on vahvistettuja koronavirustartuntoja toistaiseksi eniten maailmassa. Tartuntoja kartoittavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan maassa on nyt vahvistettu noin 163 000 tartuntaa. Todellinen tartuntojen määrä lienee tätä suurempi.

Maanantaina paikallista aikaa kerrottiin viruksen seurauksena kuolleiden määrän nousseen jälleen yli 500 ihmisellä. Kuolleita on yhteensä jo yli 3 000.

Yhdysvaltojen jälkeen eniten todettuja tartuntoja on raportoitu Italiassa, Espanjassa ja Kiinassa. Maailmanlaajuisesti tartuntoja on Johns Hopkins -yliopiston mukaan vahvistettu yli 784 000.

Etelä-Korea testannut ahkerasti

Terveysministeri Alex Azarin mukaan Yhdysvallat on miljoonalla testillään testannut nyt enemmän kuin mikään muu maailman maa. Brittilehti Guardianin mukaan väkilukuun suhteutettuna esimerkiksi Etelä-Korea ja Italia ovat kuitenkin olleet selvästi ahkerampia testaajia.

Etelä-Koreassa on todettu alle 10 000 koronavirustartuntaa. Laajaan testaukseen ja maltillisiin eristystoimiin turvautunutta maata pidetään yhtenä malliesimerkkinä virustartuntojen onnistuneesta jarruttamisesta.

Liikkumisrajoituksia lähes 80 prosentilla

CNN:n selvityksen mukaan erilaisten liikkumisrajoitusten ja kotonapysymiskäskyjen piirissä on nyt lähes 80 prosenttia Yhdysvalloissa asuvista ihmisistä. Uutiskanava on laskenut osavaltion laajuisten käskyjen lisäksi mukaan myös kaupunki- ja piirikuntakohtaiset rajoitukset.Yhdysvaltojen väkiluku on noin 328 miljoonaa. Rajoitukset koskevat parhaillaan noin 256 miljoonaa ihmistä, CNN laskee.