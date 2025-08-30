Yhdennäköisyys hämmentää – Trumpin Valkoisen talon kultakoristelut muovia?

Trump ja Etelä-Korean presidentti Oval Officessa 25. elokuuta 2025
Kuvituskuva. Trump ja Etelä-Korean presidentti Lee Jae Myung Oval Officessa Valkoisessa Talossa 25. elokuuta 2025AFP / Lehtikuva
Julkaistu 30.08.2025 14:40
Outi Jaatinen

Netin salapoliisit epäilevät, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Oval Office -toimistoonsa teetättämät kultaiset koristelut ovatkin rautakauppaketjusta ostettuja kullanvärisiä muovituotteita. Somesalapoliisien epäilystä kertoo Buzzfeed.

Huhtikuussa Wall Street Journal kertoi Trumpin lisäyttäneen mittatilaustyönä toimistoonsa tehtyjä kultaisia yksityiskohtia. Niihin kuuluivat muun muassa takanreunuksen kullatut veistokset sekä huoneen ympäri kulkeva listoitus, kertovat hallinnon virkamiehet.

Jotkut kuitenkin uskovat saaneensa selville, että koristelut eivät oikeasti olisikaan kultaa vaan että ne olisi otettu amerikkalaisesta The Home Depot -rautakauppaketjusta.

Yhdennäköisyys pisti joidenkin silmään

Inside Edition -media kertoi toukokuussa, että joidenkin sosiaalisen median salapoliisien mukaan eräät Trumpin koristeet olivat kovin samannäköisiä  Ekena Millwork -yrityksen valmistaman polyuretaanisen koristeen kanssa, jota on myynnissä 58,07 dollarilla.

Alkuperäisessä muodossaan koriste on tehtaalla pohjamaalattu valkoiseksi, mikä viittaa siihen, että siihen on lisätty jonkinlaista kultamaalia tai lehtikultaa. 

Teoria nousi jälleen keskusteluun, kun Instagram-tili Diet Prada jakoi sen uudelleen:

Tiedottaja: Sisustus "korkealaatuista"

Tällä viikolla Fox News julkaisi jutun uusista lisäyksistä. Lehden mukaan Valkoisen talon tiedottaja oli todennut sisustuksen olevan korkealaatuista.

Tällä kertaa joidenkin uusien yksityiskohtien sanottiin vastaavan Ekena Millworkin valmistamia koristeosia, joiden hinta Home Depotissa oli noin 30 dollaria.

Zelenskyi Trump Oval Officessa 18. elokuuta 2025Kuvituskuva. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vieraillut Oval Officessa.AFP / Lehtikuva

Tekijä pitää teoriaa mahdollisena

Buzzfeed otti yhteyttä Ekena Millworkiin.

– Teemme yhteistyötä Washingtonissa useiden sellaisten suunnittelutoimistojen kanssa, jotka ovat työskennelleet Valkoisessa talossa. Uskomme, että nämä koristeosat voivat olla meidän valmistamiamme, vastaus kuului.

Millwork oli myös sitä mieltä, että eräs huoneessa näkyvistä koristeaiheista voisi olla heillä myynnissä oleva koriste yhdistettynä toiseen kukkakoristeeseen. Sen hinta on 24,48 dollaria.

Buzzfeed pyysi aiheesta kommenttia Valkoisesta talosta, mutta ei saanut vastausta jutun julkaisuun mennessä.

