Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on pyrkinyt eri tavoin puuttumaan median toimintaan.

Yhdysvalloissa Valkoinen talo on ryhtynyt julkaisemaan verkkosivuillaan osiota, jossa syytetään yksittäisiä toimittajia ja medioita harhaanjohtavasta uutisoinnista.

Sivustolla on otsikko "Offender Hall of Shame", Rikollisten häpeälista, jonka alla listataan Valkoisen talon mielestä harhaanjohtavia uutisia ja niiden kirjoittajia. Perustelut harhaanjohtavuudelle on listattu ja paljastettu tunteisiin vetoavilla teksteillä ja videoilla.

Valkoisen talon mukaan totuuden harhaanjohtavien uutisten takana voi löytää selaamalla sivustoa ja lukemalla sen tarjoaman oikaisutekstin.

Listalle on joutunut runsaasti yhdysvaltalaismedioita, mutta myös esimerkiksi brittimediat BBC ja Independent. Yhteistä listalle joutuneille uutisille on se, että ne käsittelevät monia Yhdysvaltojen hallinnolle kiusallisia aiheita kriittisesti.

Trumpin puheita uutisoineet listalle

Tuoreimmassa häpeälistalle joutuneessa uutisoinnissa Valkoinen talo nostaa tikunnokkaan CBS Newsin, Boston Globen ja Independentin toimittajia heidän uutisoituaan presidentti Donald Trumpin uhkailusta demokraattipäättäjiä kohtaan. Trump uhkaili viikko sitten kuutta demokraattia kuolemantuomioilla, koska nämä olivat kehottaneet asevoimien jäseniä olevaan tottelematta laittomia käskyjä.

Valkoisen talon mukaan demokraatit ja "valeuutismediat" vihjailivat Trumpin antaneen laittomia määräyksiä asevoimien jäsenille. Valkoisen talon mukaan näin ei kuitenkaan ollut, vaan kaikki Trumpin määräykset ovat olleet laillisia.