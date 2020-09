Yhdeltä tekonurmikentältä karkaa vuodessa tuhansia kiloja kumirouhetta ympäristöön – kenttiä on Suomessa yli 400: Ongelman voi saada kuriin hyvinkin yksinkertaisin toimin

– Tärkein on varmasti pintavaluma, sade ja lumi. Kenttien ylläpidon aikaan, jos esimerkiksi talvisin lunta aurataan, niin lumen mukana kumirouhetta poistuu aika paljon. Pelaajien kenkien mukana sitä kulkeutuu. Reittejä on tosi paljon, toteaa johtava tutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Kumirouhe karkaa tekonurmesta ympäristöön

– Näillä Suomen yli 400 tekonurmikentällä on vuodessa yli 20 miljoonaa käyttökertaa. Se tarkoittaa, että niillä on iso merkitys yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnille. Meidän mielestä kenttien tuottamien päästöjen pitäisi olla pelkästään positiivisia eikä negatiivisia, ympäristöä ja luontoa haittaavia, sanoo Suomen Palloliiton olosuhdepäällikkö Tero Auvinen.

– Kumirouheelle on korvaavia orgaanisia materiaaleja tullut jo ja varmasti tulee lisää, mutta toistaiseksi niiden saatavuus on ollut heikohkoa. Kestää varmasti joitakin vuosia ennen kuin ne tulevat olemaan valtamateriaali, uskoo Auvinen.

Kumirouhe sisältää raskasmetalleja

– Kumirouhe on kierrätetyistä autonrenkaista tehty materiaali ja siinä on erilaisia raskasmetalleja ja muitakin ympäristölle tutkitusti haitallisia aineita. Periaatteessa niistä voi olla haittaa eliöille, jotka joutuvat niiden kanssa tekemisiin. Toistaiseksi tätä on tutkittu vähän. Meillä Suomen ympäristökeskuksessa on tutkittu rengasrouheen vaikutuksia liejusimpukoihin ja eläinplanktoniin. Niille aiheutui ainakin jonkinlaisia stressireaktioita, selittää Setälä.