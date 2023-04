EU päätti uudesta kiellosta: Suomen urheilulle järisyttävät seuraukset – "Kunnollista vaihtoehtoa ei löydy vielä"

Suomessa on vähän vajaa 500 tekonurmikenttää, joista 95 prosentissa on kumirouhetta. Muutos Suomessa tulee olemaan valtava ja se vaatii suuria panostuksia. Mittaluokka voi kasvaa kymmeniin miljooniin euroihin.

Kumirouhe haluttiin kieltää sen ympäristö- ja terveysvaikutuksien vuoksi. Auvinen kokee käyttökiellon siinä mielessä hyvänä, koska asiasta on vihdoin saatu päätös. Kumirouheen kieltämisen prosessi on kestänyt vuosia.

Suomessa on aiemmin kehitelty ja suunniteltu ympäristöystävällisiä tekonurmia, mutta Auvisen mukaan puhe ympäristöystävällisyydestä on hankala ja vaikeasti määriteltävä aihe.

– On niin monia tekijöitä, että milloin voidaan todeta jonkun tuotteen olevan ympäristöystävällisempää kuin jonkun toisen. Se työ on kovassa vauhdissa. Luotamme tekonurmialan yrityksiin, että he kehittelisivät vieläkin ahkerammin vaihtoehtoisia materiaaleja. Niitä on testattu muutaman vuoden ajan ja kokemuksien perusteella korkealaatuista tasoa ei ole vielä saavutettu, Auvinen summaa.