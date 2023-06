Tekonurmien kumirouhe toiseksi isoin mikromuovipäästöjen lähde Suomessa – ratkaisu saattaa olla oliivien kivet

Suomen tekonurmikenttiä uusitaan parhaillaan urakalla, sillä EU on kieltämässä kumirouheiden käytön. Kumirouhetta pyritään nyt korvaamaan puu- ja oliivikivirouheella, mutta täysin ongelmatonta ratkaisua ei ole löytynyt.

Haitalliseksi mikromuoviksi luokiteltua kumirouhetta on pitkään käytetty pehmentämään jalkapallokenttiä. Rouhe kuitenkin leviää helposti ympäristöön ihmisten vaatteiden, kenkien ja hulevesien mukana. Tekonurmien rouheet ovat toiseksi isoin mikromuovipäästöjen lähde Suomessa.

Tuhansia kiloja mikromuovia

Helsingin kaupungin projektivastaava Oleg Jauhonen kertoo, että kumirouhe on ollut käytössä lähes kaikilla tekonurmilla, jolloin sitä on joutunut ympäristöön merkittäviä määriä.

– Puhutaan vähintään 500 kilosta per kenttä. Helsingissäkin on 65 tekonurmea, joista suurin osa on kumirouhepäällysteisiä. Aika useita tuhansia kiloja kumirouhetta kertyy luontoon ja se ei ole hyvä, Jauhonen sanoo.