Rannikon mikromuovin määrä selvitettiin: Tässä kaupungissa sitä on eniten – yksi havainto yllätti tutkijankin

Tutkija Jyri Tirroniemi on saapunut ottamaan pohjanäytettä Helsingin Vanhakaupunginkosken alapuolelle. Tarkoitus on selvittää, onko pohjalla muovia.

Mikromuovia tulee lukuisista eri lähteistä

Se ei selvinnyt, mistä Porvoon suuri mikromuovimäärä, 22 000 mikromuovihiukkasta kilossa kuivaa sedimenttiä, on peräisin. Todennäköisesti useasta eri lähteestä.

– Sitä on tosi vaikea sanoa, kun meillä on niin paljon erilaisia lähteitä eri etäisyydellä ja niistä tulee erilaisia määriä muovia ja sitten on vielä luonnonolosuhteet, virtaukset ja tuuli, vaikuttavat siihen, selittää Tirroniemi.