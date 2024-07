Yhä useampi suomalainen vähintään viikoittain huolissaan rahojensa riittävyydestä: "Trendi alkoi jo nollakorkojen aikana"

– Varmasti inflaatiolla ja korkotasolla on ollut vaikutusta tähän kehitykseen, mutta trendi alkoi Suomessa jo nollakorkoympäristössä eli trendi on ollut pidempiaikainen, Danske Bankin maajohtaja Jens Wiklund sanoo.

Suurinta huoli rahojen riittämisestä on Danske Bankin mukaan 25–54-vuotiaiden keskuudessa. Naiset ovat myös selvästi miehiä useammin huolissaan.

Maksuongelmiin haetaan apua

– Tulee uusia joukkoja aikaisempien rinnalle, joilla on huolta oman talouden kanssa. Nyt puhutaan sellaisista, jotka ovat pärjänneet omilla tuloillaan, ehkä rinnalla on ollut sosiaaliturvaetuuksia, mutta nyt he ovat tilanteessa, että eivät selviä omilla palkkatuloilla, Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar sanoo.