MTV-kysely: Joka kolmas on joutunut vähentämään kulutustaan hintojen nousun vuoksi: "Nekin vähentävät, joiden ei olisi pakko"

– Se on todella paljon. Kulutusmenoja rajoittaa tosi paljon se, kuinka paljon kuukaudessa menee velkojen hoitoon rahaa. Pienetkin muutokset hinnoissa aiheuttavat aika isoja ongelmia eikä niitä kovin nopeasti ratkaista, kertoo johtaja Minna MattilaTakuusäätiöstä.

– Heidän joukossaan on keskipalkkaisia ja eläkeläisiä sekä nuoria, joiden tulo kehitys ei ole kovin pitkällä. Tilanne on todella hankala erityisesti kaikille niille, joilla on pätkätöitä.