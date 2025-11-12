Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan joka kolmas käyttää tekoälyä tiedonhakuun.
Yhä useampi suomalainen käyttää generatiivista tekoälyä, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksesta. Generatiivista tekoälyä kolmen viime kuukauden aikana käyttäneiden osuus 16–89-vuotiaista lähes kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna.
Tutkimuksen mukaan 41 prosenttia 16–89-vuotiasta oli käyttänyt generatiivista tekoälyä hyödyntäviä palveluita viimeisen kolmen kuukauden aikana. Viime vuonna osuus oli vielä 23 prosenttia.
Tekoälyä käyttäneiden osuus kasvoi kaikissa ikäryhmissä. Eniten tekoälyä käyttivät 16–24-vuotiaat, joista 67 prosenttia oli käyttänyt tekoälyä. Toiseksi aktiivisimpia olivat 25–34-vuotiaat, joista 65 prosenttia oli käyttänyt tekoälyä.
Tekoäly oli suosittua myös 35–44- ja 45–54-vuotiaiden ikäryhmissä, joissa sitä oli käyttänyt useampi kuin joka toinen. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä käyttö oli harvinaisempaa.
Tilastokeskus kerää tietoja kotitalouksien ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä kyselyllä. Tulokset julkaistaan kerran vuodessa.