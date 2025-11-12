Tilastokeskus kerää tietoja kotitalouksien ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä kyselyllä. Tulokset julkaistaan kerran vuodessa.

Tiedonhakuun ja tekstin tuottamiseen

Nuorilla tekoälyn käyttö liittyi yleisesti opintoihin ja työikäisillä työhön. Yleisimmin generatiivisen tekoälyn käyttö liittyi kuitenkin johonkin muuhun kuin opiskeluun tai ammattiin.

Puolet oli nähnyt vihapuhetta internetissä

Nyt kerätyssä tilastossa puolet 16–89-vuotiaista oli kolmen viime kuukauden aikana nähnyt internetissä vihamielisiä tai halventavia viestejä, joilla hyökättiin henkilöitä tai ihmisryhmiä vastaan. Vielä vuonna 2023 vastaava osuus oli 42 prosenttia.