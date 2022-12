Yhä useampi metsänomistaja haluaa suojella metsäänsä – eniten puutteita Etelä-Suomessa

– Suojelun puutteet ovat Etelä-Suomessa. Suojeluverkkomme on hyvin vahvasti painottunut Itä- ja Pohjois-Suomeen, ja suojeluaste on siellä aivan eri luokkaa. Esimerkiksi suurin osa lehdoistamme on Etelä-Suomessa, ja tällä hetkellä vasta noin prosentti lehdoista on suojeltu.