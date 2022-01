Ydinvoima: Suomen kanta voittamassa EU:ssa – ministeri Lintilä kummeksuu yhtä asiaa

Financial Timesin mukaan ydinvoima ja maakaasu ollaan hyväksymässä siirtymäkauden tuotantomuotoina. Investointeja uusiin ydinvoimaloihin voitaisiin tehdä ainakin kahden vuosikymmenen ajan ja maakaasuun ainakin vuosikymmenen ajan.

Komission luonnoksen mukaan "vihreän leiman" saavalla ydinvoimalalla tulisi olla suunnitelma, rahoitus ja turvallinen paikka ydinjätteelle. Saadakseen vihreän leiman, voimalan tulee saada rakennuslupa vuoteen 2045 mennessä. Tiedoista kertoo uutistoimisto Reuters , joka on myös nähnyt komission luonnoksen.

Suomi on tukenut ydinvoiman hyväksymistä taksonomialistalle.

– Se on myönteinen asia. Meidän tavoitteemme on ollut saada ydinvoima taksonomian piiriin. Nyt näyttää, että se olisi toteutumassa, ministeri Lintilä kertoo MTV Uutisille.

– Kyllähän tässä haiskahtaa aika tavallakin isojen maiden politiikka. Saksa on saamassa fossiilisen maakaasun ja Ranska-vetoisesti ydinvoima. Tässä on politiikkaa mukana, ei välttämättä tieteelliset perusteet. Se kummeksuttaa, hän sanoo.

– Fossiilisen maakaasun perusteleminen tieteellisesti on varmasti aika haasteellista.

"Suomikin onnistui vaikuttamisessa ydinvoiman osalta"

– Suomikin onnistui vaikuttamisessa ydinvoiman osalta. Mutta meillä on tulossa vielä monimuotoisuustaksonomia, eli se, kuinka järkevästi metsiä, biomassaa voidaan käyttää.

Suomelle päätös ydinvoimasta on Lintilän mukaan tärkeä sijoitusten kannalta.

– Ydinvoima on avainasemassa ilmasto- ja ympäristöstrategiassamme, samalla tavalla kuin biomassatuotteet. Mikäli ei ole taksonomiassa mukana, rahoitusmahdollisuudet kapenevat huomattavasti.

– Olen tavannut ulkomailla rahoitustahoja, jotka ovat ilmoittanut, että heillä on selkeä ohjeistus: mikäli kohde ei kuulu taksonomian piiriin, he eivät lähde rahoittamaan.

"Saksan tilanne on hyvin mielenkiintoinen"

Ydinvoima kattoi Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta vuonna 2020 27,4 prosenttia. Kesäkuussa Olkiluoto 3:n on määrä kasvattaa osuutta entisestään jopa 40 prosenttiin.

Kun Olkiluoto 3 saadaan käyttöön täydellä teholla, Suomessa toimii viisi ydinvoimalaa. Pyhäjärvelle aiotaan rakentaa kuudes ydinvoimala, jonka on tämänhetkisten suunnitelmien mukaan valmistumassa vuonna 2028. Olkiluodon tapaan Pyhäjärven voimalan suunnitelmia on lykätty useita kertoja.

Saksassa tilanne on toinen. Maa on luopumassa ydinvoimasta.

– Ydinvoima on tällä hetkellä paremmassa kurssissa kuin koskaan. Se on päästötöntä. Saksan tilanne on hyvin mielenkiintoinen. Itse en ole nähnyt heiltä uskottavaa esitystä, millä ydinvoima korvataan, Lintilä sanoo.