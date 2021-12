Ensimmäinen maailmassa: Suomessa haetaan lupaa ydinjätteen loppusijoituslaitokselle – tällainen se olisi

Loppusijoituslaitos on rakenteilla Eurajoen Olkiluodossa. Maan pinnalla olevassa laitoksessa on tarkoitus kapseloida ydinpolttojäte ja sen jälkeen kuljettaa kapselit loppusijoitustiloihin noin 400–430 metrin syvyyteen peruskallioon.

Laitosta käytettäisiin 2070-luvulle asti

Kapselointi- ja loppusijoituslaitosta on suunniteltu käytettävän noin 2120-luvulle saakka, jolloin Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon ja Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitosten ydinpolttoaineet on loppusijoitettu.