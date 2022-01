Ville Niinistöltä täyslaidallinen EU-komissiolle: "Häpeällistä – edes Venäjän taksonomiassa ei ole maakaasu sisällä"

Financial Timesin ja uutistoimisto Reutersin mukaan maakaasu ollaan hyväksymässä siirtymäkauden tuotantomuotona.

– Komissio on nyt vesittänyt taksonomiaa, jonka pitäisi nostaa esiin vain parhaimpia ympäristöhankkeita. Kun fossiiliset polttoaineet ovat päässeet sinne sisään, tämä on jopa häpeällistä. Edes Venäjän omassa taksonomiassa ei ole maakaasu sisällä, Niinistö kommentoi MTV Uutisille.

– Se on käytännössä ymmärrettävää ja hyväksyttävää, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä jatketaan jonkin aikaa, mutta investoinneissa rahat pitäisi siirtää nopeammin puhtaampiin ratkaisuihin.

Myös Mika Lintilä kummeksuu

– Fossiilisen maakaasun perusteleminen tieteellisesti on varmasti aika haasteellista, Lintilä kummeksui.

– Tässä on tehty selkeästi diiliä. Ranska on lobannut voimakkaasti ydinvoimaa sisään, ja samalla se on hakenut tukea itäisen Euroopan mailta, Puolasta, Romaniasta, Bulgariasta, jotka haluavat maakaasun taksonomiaan, europarlamentaarikko Niinistö arvio tilannetta.